Kimyasal peeling uygulamaları
NASIL UYGULANIYOR
Sivilce tedavisinde önce sivilceye neden olan siyah- beyaz noktacıklar temizlenir ve ardından solüsyon uygulanır. Tekrarlayan peeling işlemi ile hem sivilcelerin hem de izlerin tedavisi sağlanır.
Leke tedavisinde yine peeling solüsyonu yüzde bir kaç dakika bekletilir ve nötralize edilir. Leke açıcı kremlerle daha pürüzsüz bir cilt elde edilir.
Cilt gençleştirmede esas deri altında yalancı bir yanık uyarısı oluşturulur. Deri altındaki onarım mekanizmalarını harekete geçirmek için yapılan bu uyarı, cildi daha genç ve diri tutan elastikiyeti ve kollojen yapımını hızlandırır.
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