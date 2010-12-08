Kimyasal peeling uygulamaları

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Giriş Tarihi: 08 Aralık 2010 00:00

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Kimyasal peeling, isminde geçen 'kimyasal' sözcüğüyle ürkütücü gelse de, aslında cilt iyileştirmede son derece yaygın ve etkili bir yöntem. Bu uygulama deriyi canlandırmak, gençleştirmek, sivilce ve izlerini, ciltte istenmeyen lekeleri gidermek, görünüşü iyileştirmek için deriye bir solüsyon uygulanmasıdır. Peeling uygulaması, cildin yıpranmış, tazeliğini ve parlaklığını kaybetmiş üst tabakasının soyulmasını ve dökülmesini sağlayarak ve derinin daha alt tabakalarında yeniden bir yapılanma sürecini başlatır. Böylelikle daha genç deri ortaya çıkar.



NASIL UYGULANIYOR

Sivilce tedavisinde önce sivilceye neden olan siyah- beyaz noktacıklar temizlenir ve ardından solüsyon uygulanır. Tekrarlayan peeling işlemi ile hem sivilcelerin hem de izlerin tedavisi sağlanır.

Leke tedavisinde yine peeling solüsyonu yüzde bir kaç dakika bekletilir ve nötralize edilir. Leke açıcı kremlerle daha pürüzsüz bir cilt elde edilir.

Cilt gençleştirmede esas deri altında yalancı bir yanık uyarısı oluşturulur. Deri altındaki onarım mekanizmalarını harekete geçirmek için yapılan bu uyarı, cildi daha genç ve diri tutan elastikiyeti ve kollojen yapımını hızlandırır.



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