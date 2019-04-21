Zengin ve Yoksul 3. son bölüm izle! 21.04.2019 23:26

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Zengin ve Yoksul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Aleyna'nın vurulması herkesi şok ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Zengin ve Yoksul 3. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ZENGİN VE YOKSUL 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aleyna'nın vurulması herkesi şok etmiştir. Karan ve Aysel de yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içindedirler. Ancak Aziz'in yeni hamlesi gecikmez. Sema'nın kurtulabilmesi için Karan'ın ödemesi gereken bir bedel vardır.

ALEYNA BABASIYLA İLGİLİ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Bu esnada Aleyna'nın babası ile ilgili öğreneceği şeyler şok eder; Aleyna herkesi şaşırtacak bir adım atar.

MERAL MAİL ATAN KİŞİNİN PEŞİNDE

Meral, kendisine yeğeni ve kocası ile ilgili mail atan kişinin peşine düşer. Aysel ve Karan, Aziz'in pis işlerinden birini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyuna girişirler. Acaba bu işten sıyrılmaları, umdukları kadar kolay olabilecek mi?

NİHAL'İ ŞAŞIRTACAK SÜRPRİZ NE?

Erdemlilerin şirketinin davetinde Meral, yeğenleri ve kocası ile ilgili onu çok şaşırtan bir mail alır. Aziz'se bunun altında kalacak değil elbet, isimsiz mailin göndericisini tahmin etmekte zorlanmayan adamın Nihal'i şaşırtacak kötü bir sürprizi olacaktır... Karan ve Aleyna'nın ilişkisi ilerlerken Karan'ın annesi Sema herkesin oyunlarını darmadağın etmek üzeredir.