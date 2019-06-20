Adem Büyük Galatasaray'a doğru! Anlaşma sağlandı

Sezonu iki kupa ile kapatan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.
Adem Büyük Galatasaray'a doğru! Anlaşma sağlandı20.06.2019 22:35
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