Adem Büyük Galatasaray'a doğru! Anlaşma sağlandı 20.06.2019 22:35

Sezonu iki kupa ile kapatan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızıllılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.