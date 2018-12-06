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Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm ilk sahne | Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm fragman izle

05 Aralık 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 33. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 33. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz’in 33. bölümün son sahnesinde Nefes eve girdiği anda karşısında Vedat’ı buldu. Peki, Vedat ile karşılaşmayı beklemeyen Nefes ne yapacak? İşte Sen Anlat Karadeniz’in 34. bölüm ilk fragmanı.


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