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Zlatan İbrahimovic'ten muhteşem gol

03.06.2019 14:02

Attığı muhteşem gollerle adından sıkça söz ettiren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yine kendine yakışır bir gole imza attı. New England karşısında sahaya çıkan tecrübeli yıldız, attığı mükemmel golle yine gündem oldu.


ABD MLS'te LA Galaxy, New England'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 2-1 kaybettiği mücadeleye damga vuran Ibrahimovic oldu.

New England, Cristian Penilla ve Teal Bunbury'nin golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti. 84'te sahneye çıkan Zlatan ise farkı 1'e indirdi.

Ceza sahasında topla buluşan İsveçli dünya yıldızı, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol etti, rakibini geçip mükemmel bir röveşata golüne imza attı.

Kariyerinde attığı efsane gollerle tanınan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

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