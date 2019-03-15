Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı düzenleyen katil Brenton Tarrant katliamı iki yıl önce planladı. Katilin silahının üzerinde TurkoFagos yani Türk Yiyici ve Viyana 1683 yazıyor. Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan "Tanrı bunu istedi" yazması dikkat çekti.
Yeni Zelanda'da camide katliam yapan caninin silahında yazan yazılar ne anlam içeriyor?15.03.2019 11:04
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