Vatan haini Can Dündar'a gurbetçilerden büyük tepki
05 Kasım 2017, Pazar
Firari Can Dündar, Fransa'nın Strasbourg kentinde bir cafede oturduğu esnada Türk vatandaşlarının tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Türk vatandaşlarından biri firari Dündar'a seslenerek "Bakar mısınız? Siz vatan haini Can Dündar değil misiniz? diye sordu. Soru karşısında Dündar şoke oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. A Haber muhabiri Rahmi Turan olayın ayrıntılarını A Haber canlı yayınında anlattı.
kalan karakter 1000
ulan gercekten sen adi bir vatan hainisin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.