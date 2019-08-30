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Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı (Video)

30.08.2019 14:13

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz hakkında Ünlü oyuncu Ahmet Kural'da sosyal medyadan paylaşım yaptı. İşte Ahmet Kural'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı...


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