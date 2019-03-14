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Uçakta rezalet! Havalimanında hayatının şokunu yaşadı

14.03.2019 14:08

Dünya, 21 yaşındaki kadının yaşadığı skandalı konuşuyor. Emily O'Connor isimli kadın yolcu Thomas Cook Havayolları şirketiyle Birmingham kentinden Kanarya Adaları'na uçmak için havalimanına gittiğinde hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı.


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