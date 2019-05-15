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Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı! Farklı yüzler aynı mesajlar "darbe ve işgal"

15.05.2019 01:55


Darbe seviciler yani Başkan Erdoğan'sız Türkiye hayali kuranlar ve Türkiye'nin işgal edilmesinden bahsedenler… Yüzler değişse de verdikleri mesajlar ve dil tıpkısının aynısı! Hepsi ağız birliği yapmışçasına aynı koronun sözcüleri oldular. İşte Türkiye'de darbe hayali kuranları anlatan analiz...

Geçtiğimiz günlerde de CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Meclis Genel Kurulu'nda mani okuyarak "darbe çığırtkanlığı" yaptı. Kayışoğlu'nun "Bugünlerde dilden dile bir fıkra, bir de mâni dolaşıyor. Halkımız bir mâni uydurmuş; diyorlar ki: Kaynayan kazan taşmaz mı? / Sandıkları aşmaz mı? / Seçmenin oyunu yok sayan, / Darbeyle buluşmaz mı?" sözleri büyük tepki toplamıştı.

Öte yandan, FETÖ'nün projesi olarak ortaya çıktığı iddia edilen Meral Akşener, yaptığı birçok konuşmada darbecilerin TRT'de okuttuğu darbe bildirisinde bahsettikleri Yurtta Sulh Konseyi'nden haberi varmışcasına, "yurtta sulh" sözünü dilinden düşürmedi.

Türkiye aleyhine faaliyetlerle algı operasyonları yaratarak hainlik yapan Can Dündar da darbe ve işgal çığırtkanlığı yapanlardan.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve gazeteci Ruşen Çakır, ihanet planını ağzından kaçırmış, 23 Haziran'da çıkacak sonuca göre Türkiye'nin işgal edileceğini öne sürmüşlerdi.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkM&#252;cahid TürkMücahid

herkes sana ihanet etse, arkasını dönse de BEN SENİ ASLA TERK ETMEYECEĞİM REİS..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.05.2019 08:19
sabri sabri

ülkemiz çoçuklarımız geleceğimiz için bu hain kadrolar tutuklanmalı ve idam cezası bir an evvel çıkarılmalıdır ülke elden gitmeden çok geç olmadan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.05.2019 02:23
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