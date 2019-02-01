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TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu

01 Şubat 2019, Cuma

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu


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