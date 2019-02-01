TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu
TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin yeni nüfusu01 Şubat 2019, Cuma
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