Haberler Web TV TOKİ'nin 50 Bin konutluk projesi hakkında tüm detaylar

TOKİ'nin 50 Bin konutluk projesi hakkında tüm detaylar

16.03.2019 11:11

TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ başvuruları nereye ve hangi bankaya yapılıyor? TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi hangi illerde? Projeye kimler başvurabilir? 2+1 daire fiyatı ne kadar? 3+1 daire fiyatı ne kadar? Konutlar ne zaman teslim edilecek? Son başvuru tarihi ne zaman? TOKİ evleri başvuru evrakları nedir? İşte tüm detaylarıyla birlikte TOKİ'nin 50 Bin sosyal konut projesi ile ilgili detaylar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları