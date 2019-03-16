TOKİ'nin 50 Bin konutluk projesi hakkında tüm detaylar 16.03.2019 11:11

TOKİ 50 bin konut projesi alt, orta, üst gelir başvuru şartları nelerdir sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ başvuruları nereye ve hangi bankaya yapılıyor? TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi hangi illerde? Projeye kimler başvurabilir? 2+1 daire fiyatı ne kadar? 3+1 daire fiyatı ne kadar? Konutlar ne zaman teslim edilecek? Son başvuru tarihi ne zaman? TOKİ evleri başvuru evrakları nedir? İşte tüm detaylarıyla birlikte TOKİ'nin 50 Bin sosyal konut projesi ile ilgili detaylar...