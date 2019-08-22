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Titanic'ten 14 yıl sonra ilk görüntüler geldi

22.08.2019 17:06

107 yıl önce ilk seferinde batan Titanic, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Atlantik okyanusunun dibinde yatan batık, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Bakterilerin enkazda oluşturduğu bozulma, bilim insanlarını şaşırttı.


Kitaplara, filmlere ve sergilere konu olan Titanic faciası hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Batmaz denilen Titanic, 1912 yılı Nisan ayında ilk seferinde bir buzdağına çarparak, Atlantik okyanusuna gömülmüştü. Faciada bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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