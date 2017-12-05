Terörist Feto'dan vatandaşa alçak hakaret

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı terörist Fetullah Gülen'in örgütüne yönelik yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Kripto isimlere seslenen tarihin en büyük münafığı ve en büyük teröristlerinden biri olan Feto, alçak bir şekilde millete dil uzatarak 'münafık' ve 'sürü' dedi.
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Anlatırken ki hırsı, asabiyeti, telaşı nede çok göze batıyor. Yaa işte şerefsiz köpek böyle sinirinden mümine iftira atmak ve mümini karalamak zorunda kalırsın işte. Hani lan rüyalarında başarı sizi bekliyordu. Ne oldu rüyalar rahmani değilde şeytani mi çıktı. elin kafiriyle iş tutup imandan bahsedeceksin mümini tokatlayıp soyup soğana çevirip gavuru besleyip müslümana hakaret edeceksin sonrada kendini müslüman sanacaksın. Sen gerçekten de şeytandan betersin. Neyse amerika seni bize vermek zorunda kalmadan gebertmek zorunda kalacak sen onu düşün şimdi ne halt edeceksin. Herkes elindeki kağıtları açtı oyunun sonu geliyor. Düşman ya pes edecek yada açıkça düşmanınız diyecek her iki durumda da artık sana ihtiyacı kalmayacak. Yada son oyununda direk seni sahaya sürecek.
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