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Termik santrali destekleyen 'a linç kampanyası

20 Ocak 2018, Cumartesi
Bartın'da kurulacak termik santralın önünü açan Bilirkişi raporunda imzası olan çevreci Profesör 'ı itibarsızlaştırma operasyonu başladı. Hemen hemen bütün büyük projelere karşı çıkan odaklar, Bartın'da da harekete geçti ve Prof. Kural için suç duyurusunda bulundu.
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