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Sosyal medyadan yardım istemişti! Nisa Karaçoroğlu, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

27.06.2019 23:28

Üniversite eğitimi gördüğü KKTC'de evinin balkonundan düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan ve sosyal medya aracılığıyla yardım isteyen genç kız, ambulans uçakla getirildiği memleketi Gaziantep'te tedavi altına alındı.


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