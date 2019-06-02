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SON DAKİKA... Avaşin Basyan'a operasyon

02.06.2019 11:16

Son dakika... Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık, teröristlerin vurulma anının görüntülerini paylaştı.


Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin vurulma anını resmi Twitter hesabından paylaştı.



Bakanlık, paylaşımında "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK'lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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