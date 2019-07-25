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Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı

25.07.2019 07:40

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı. Sıkışan kamyon nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun uğraşların sonunda araç kurtarılabildi.


Sinan H'nin kullandığı 53 AS 087 plakalı beton ve fiber karışımı dış cephe malzemesi yüklü kamyon, köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı.

Kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Sürücüye fazla yük taşımaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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