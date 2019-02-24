Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali sosyal medyada ilgi odağı oldu
Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali olay oldu24.02.2019 22:55
- Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali olay oldu
- Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti
- Zillet İttifakı ihanette tam gaz! HDP, Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyecek
- Başkan Erdoğan'ı görebilmek için gözyaşı döktü
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a Tunç Soyer çıkışı: Kanıma dokunuyor!
- Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar
- Çanakkale'de 25 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi
- İstanbul Şişli'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu
- Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar
- Ücretli poşet uygulamasında nelere dikkat edilmeli?
- Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.