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Şanlıurfa Akçakale'de askeri araç sele kapıldı

18 Şubat 2018, Pazar
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi.
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