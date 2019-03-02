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Sancaktepe'de soba faciası: İki kardeş hayatını kaybetti

02.03.2019 16:46

İstanbul Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.


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