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RTÜK'ten A Spor'a skandal ceza

08 Şubat 2018, Perşembe
RTÜK, CHP'li Barış Yarkadaş'ın şikayeti üzerine A Spor'a skandal bir ceza kesti. RTÜK, Erman Toroğlu'nun Beşiktaş'taki hain saldırı sonrası teröristlere söylediği sözler nedeniyle ceza kesti. Bu ceza, "CHP'li vekil PKK'ya hakaretten rahatsız mı oldu?" sorularını akıllara getirdi.
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