Haberler Web TV Rögar kapağına yıldırım düştü! Vatandaş metrelerce havaya fırladı (Video)

Rögar kapağına yıldırım düştü! Vatandaş metrelerce havaya fırladı (Video)

14.04.2019 11:09

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları