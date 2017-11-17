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Rıza Sarraf'a cezaevinde suikast girişimi

16 Kasım 2017, Perşembe
A Haber'de yayınlanan Kadraj programında, ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın cezaevinde suikast girişimine maruz kaldığını, Sarraf'ın diğer mahkumlar tarafından kurtarıldığı açıklandı.
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