Rıza Sarraf neden Dubai'ye kaçmak istedi? 05 Aralık 2017, Salı

ABD'deki kumpas davasında evrak kaçırmaya çalışan bir şüpheliden Rıza Sarraf'ın el yazısıyla yazılan bir not çıktı. Sarraf'ın o notunda, 'ABD'li savcılarla anlaşırsam Duba'iye yerleşebilir miyim? 'Avukata Sor' yazdığı görülüyor.