ABD'deki kumpas davasında evrak kaçırmaya çalışan bir şüpheliden Rıza Sarraf'ın el yazısıyla yazılan bir not çıktı. Sarraf'ın o notunda, 'ABD'li savcılarla anlaşırsam Duba'iye yerleşebilir miyim? 'Avukata Sor' yazdığı görülüyor.
Rıza Sarraf neden Dubai'ye kaçmak istedi?05 Aralık 2017, Salı
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