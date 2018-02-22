Yol Durumu

PÖH'ler Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı

22 Şubat 2018, Perşembe
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Ağrı'dan iki tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları