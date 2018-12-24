Platonik aşk dehşeti.. Yaraladığı kadına 80 dikiş atıldı

Adana'da platonik aşığının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ellerinden, yüzünden, kaşından, burnundan ve boynundan yaralandı. 80 dikiş atılan Serap Sağlam, "Erkek arkadaşıma 'onu öldüreceğim' demiş daha sonra da yanıma gelip direk bıçakla saldırdı" dedi.
Platonik aşk dehşeti.. Yaraladığı kadına 80 dikiş atıldı24 Aralık 2018, Pazartesi
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