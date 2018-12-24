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Platonik aşk dehşeti.. Yaraladığı kadına 80 dikiş atıldı

24 Aralık 2018, Pazartesi

Adana'da platonik aşığının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ellerinden, yüzünden, kaşından, burnundan ve boynundan yaralandı. 80 dikiş atılan Serap Sağlam, "Erkek arkadaşıma 'onu öldüreceğim' demiş daha sonra da yanıma gelip direk bıçakla saldırdı" dedi.


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