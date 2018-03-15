Otomobilin altında el yapımı patlayıcı bulundu

Ümraniye'nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde vatandaşlar el yapımı patlayıcı buldu!
Otomobilin altında el yapımı patlayıcı bulundu14 Mart 2018, Çarşamba
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