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Otomobilin altında el yapımı patlayıcı bulundu

14 Mart 2018, Çarşamba

Ümraniye'nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde vatandaşlar el yapımı patlayıcı buldu!

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