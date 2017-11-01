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New York'ta saldırı nasıl oldu

01 Kasım 2017, Çarşamba
New York Polis Teşkilatı eski toplum koordinatörü Erhan Yıldırım saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.
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