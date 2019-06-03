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Mutfağa su içmek için gitti, kocaman bir timsah ile karşılaştı

03.06.2019 12:35

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gece mutfağa su içmek için giden 77 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı. Çünkü mutfağının orta yerinde kocaman bir timsah duruyordu...


ABD Florida eyaletinde yaşayan Mary Wischhusen (77), gece su içmek için uyanmıştı. Mutfağa giderken bir gürültü duydu. Mutfağa yöneldiğinde karşısında boylu boyunca uzanmış bir timsah buldu. Yatak odasına kendisini kilitleyip yardım çağırdı. Polis geldiğinde mutfak çoktan savaş alanına dönmüştü. Bahçeden mutfağa camı indirerek girdiği belirlenen timsahı çıkarmak kolay olmadı. Yakalama operasyonu 2 saat sürdü. 80 dişi olan timsahlar tehdit altında hissettiklerinde insanları ısırıyor. O nedenle yakalandığında ilk olarak çenesi bantlandı.

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