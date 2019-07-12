Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana’nın yeni bölümüne damga vuran "Barbarossa" sorusu | "Barbarossa" kimdir? 12.07.2019 10:10

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışması, 3. Yeni bölümüyle 11 Temmuz Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. İlk iki bölümüyle milyonları ekran karşısına kilitleyen Güven Bana, 3. bölümüyle de geceye damga vurdu. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümünde gecenin en çok konuşulan sorusu bir Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sorusu oldu. Yarışmacılara "Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa'nın ve abisi Oruç Reis'in ortak lakabı olan "Barbarossa" ne anlama gelmektedir?" sorusu yöneltildi. Peki Güven Bana'da sorulan 'Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalık yapan Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in lakapları ne anlama gelmektedir' sorusunun cevabı ne?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışması, 3. Yeni bölümüyle 11 Temmuz Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. İlk iki bölümüyle milyonları ekran karşısına kilitleyen Güven Bana, 3. bölümüyle de geceye damga vurdu.

Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümünde gecenin en çok konuşulan sorusu bir Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sorusu oldu.

Yarışmacılara "Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa'nın ve abisi Oruç Reis'in ortak lakabı olan "Barbarossa" ne anlama gelmektedir?" sorusu yöneltildi.

Peki Güven Bana'da sorulan 'Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalık yapan Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in lakapları ne anlama gelmektedir' sorusunun cevabı ne?