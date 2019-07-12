Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümünde gecenin en çok konuşulan sorusu bir Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sorusu oldu. Yarışmacılara "Osmanlı Devleti'ndeki kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa'nın ve abisi Oruç Reis'in ortak lakabı olan "Barbarossa" ne anlama gelmektedir?" sorusu yöneltildi. İşte o anlar...
Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana’nın yeni bölümüne damga vuran "Barbarossa" sorusu | "Barbarossa" kimdir?12.07.2019 00:00
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