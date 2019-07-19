Müge Anlı ile Güven Bana’nın yeni bölümüne damga vuran Game Of Thrones sorusu (Video) 19.07.2019 09:22

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana, yeni bölümüyle yine milyonları ekranlara kilitledi. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayıp sezona bomba gibi giren, her bölümüyle çok konuşulan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yeni bölümüne dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones ile ilgili sorulan bir soru damga vurdu. Soru "Taht Oyunları" adıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır" şeklindeydi. Güven Bana'ya damga vuran soruda şıklar ise Stark, Lannister, Baratheon ve Targaryen'di. Peki çok konuşulan sorunun cevabı ne? Yarışmacılar soruyu bilebildi mi? İşte o anlar...