20 Haziran 2019 Perşembe son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni tahminlere göre yurdun birçok bölümünde havanın yağışlı olacağı aktarıldı. Özellikle Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Haziran 2019 Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! 20 Haziran 2019 Perşembe hava durumu20.06.2019 09:55
- Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! 20 Haziran 2019 Perşembe hava durumu
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