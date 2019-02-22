Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 22 Şubat 2019 hava durumu 22.02.2019 09:28

Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre sağanak yağışın özellikle Marmara ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacağı kaydedildi. Yarından itibaren kar yağışının yeniden yurdu etkisi altına alacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının 4-6 derece arasında düşeceği belirtildi. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat 2019 Cuma hava durumu tahminleri...