Haberler Web TV Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 22 Şubat 2019 hava durumu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl? 22 Şubat 2019 hava durumu

22.02.2019 09:28

Hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre sağanak yağışın özellikle Marmara ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacağı kaydedildi. Yarından itibaren kar yağışının yeniden yurdu etkisi altına alacağı belirtilirken, hava sıcaklıklarının 4-6 derece arasında düşeceği belirtildi. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Şubat 2019 Cuma hava durumu tahminleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları