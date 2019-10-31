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Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

31.10.2019 17:07

Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Vatandaşlar da yağmurdan korunmak için duraklara sığındı.


Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi Akbaba Caddesi, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

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