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Memur ve memur emeklisinin zam oranı ne zaman belli olacak?

26.08.2019 09:40

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammını hakem kurulu belirleyecek. Enflasyon tahminlerine göre ayrıca yüzde 3.46 fark söz konusu olabilecek. Peki memur ve memur emeklisinin zam oranı ne zaman belli olacak? Ocak zammı ile birlikte emeklilerin maaşında ne kadar artış görülecek? Memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memurları ilgilendiren Ocak zammı ile ilgili detaylar...


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