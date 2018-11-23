Maç yok! 50 bin kişi stada akın etti! 23 Kasım 2018, Cuma

Copa Libertadores finalinde 2-2'nin rövanşında ezeli rakibi River Plate ile karşılaşacak olan Boca Juniors'da maç öncesi son antrenman taraftara açık yapıldı. La Bombonera Stadı'nın önünde 12 saate varan bekleyiş sonrası yaklaşık 50 bin Boca Juniors taraftarı tribünleri doldurarak takımlarının antrenmanını takip etti.