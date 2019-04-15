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Kurallara uymayanlara ceza yağdı! İşte 2018'de kesilen trafik cezası miktarı

15.04.2019 17:03

Trafikte denetimlerin sıklaştırılması ile birlikte 2018 yılında milyonlarca araç trafikte denetlenirken, denetlenen araçlara milyarlarca liralık ceza kesildi.


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