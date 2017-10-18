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Küçükkaya skandal yalanı savundu!

17 Ekim 2017, Salı
FETÖ'nün ekran sözcüsü İsmail Küçükkaya, Bakan Betül Sayan Kaya'yı‘ hedef aldığını itiraf etti! ByLock yalanını savundu! Boşanma konusunda alaycı ifadesine ise devam etti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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karahan karahan

maya diyoruz, haya diyoruz, edeb diyoruz, şeref diyoruz, Küçükkkaya sendede durmuyo birader.

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cevapla 17.10.2017 14:34
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