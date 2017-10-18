Küçükkaya skandal yalanı savundu!

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FETÖ'nün ekran sözcüsü İsmail Küçükkaya, Bakan Betül Sayan Kaya'yı‘ hedef aldığını itiraf etti! ByLock yalanını savundu! Boşanma konusunda alaycı ifadesine ise devam etti.
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maya diyoruz, haya diyoruz, edeb diyoruz, şeref diyoruz, Küçükkkaya sendede durmuyo birader.
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