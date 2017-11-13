Yol Durumu

Kızılay deprem bölgesine hareket etti

12 Kasım 2017, Pazar
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası A Haber'e telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Kınık, "Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. Erbil ve Kerkük'te yıkım olmadığı ama Süleymaniye, Halepçe bölgesinde köylerde yıkım olabileceği söyleniyor. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı. Bölgeye hareket etti." dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları