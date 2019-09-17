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Kıyamet Günü için süper lüks sığınaklar!

17.09.2019 11:46

ABD'nin Teksas eyaletinde bir virüs dolayısıyla insan neslinin tehlikeye girmesi ya da bir nükleer saldırı olması gibi olası kıyamet senaryolarında hayatlarına aynı şekilde devam etmek isteyen milyonerler için, her türlü lükse sahip bir sığınak inşa edildi.


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