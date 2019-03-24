Kira ödemekten bıkınca böyle ev sahibi oldular! 24.03.2019 15:35

ABD'de yaşayan bir çiftin aklına kiradan kurtulmak için inanılmaz bir yöntem geldi. Ev kiralarından bıkan çift kendi evini yaptı. Görenler ise bu çiftin çözümüne inanamadı!