Haberler Web TV Kira ödemekten bıkınca böyle ev sahibi oldular!

Kira ödemekten bıkınca böyle ev sahibi oldular!

24.03.2019 15:35

ABD'de yaşayan bir çiftin aklına kiradan kurtulmak için inanılmaz bir yöntem geldi. Ev kiralarından bıkan çift kendi evini yaptı. Görenler ise bu çiftin çözümüne inanamadı!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları