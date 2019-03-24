ABD'de yaşayan bir çiftin aklına kiradan kurtulmak için inanılmaz bir yöntem geldi. Ev kiralarından bıkan çift kendi evini yaptı. Görenler ise bu çiftin çözümüne inanamadı!
Kira ödemekten bıkınca böyle ev sahibi oldular!24.03.2019 15:35
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