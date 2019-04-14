Kim Milyoner Olmak İster 817. son bölümde herkesi şaşkına döndüren kurbağa prens sorusu! 14.04.2019 17:08

Kim Milyoner Olmak İster 817. son bölümde izleyiciler yine ekrana kilitlendi. Murat Yıldırım'ın sunumıuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yine merakla takip edildi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültr yarışması Kim Milyoner Olmak İster 817. son bölümde yarışan Zehra Hanım, kendisine yöneltilen kurbağa prens sorusunda emin olamayınca 60.000 TL alarak yarışmadan çekildi. Sorunun cevabı ise tüm izleyicileri şoka uğrattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 817. son bölüm tüm soru ve cevapları...