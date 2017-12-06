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Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf!

05 Aralık 2017, Salı
Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi bir gafa imza atarak "Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim." dedi.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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murat murat

kemal baya kızmış

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 05.12.2017 16:41
murat murat

rahşan afıyla nasıl kurtuldunuda acıklasa iyi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 05.12.2017 16:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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