Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf!

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Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi bir gafa imza atarak "Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim." dedi.
kalan karakter 1000
kemal baya kızmış
rahşan afıyla nasıl kurtuldunuda acıklasa iyi
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