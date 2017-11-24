Yol Durumu

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

24 Kasım 2017, Cuma
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, erkeğin maddi anlamda sıkıntı çekmesi halinde hıncını karısından çıkaracağını söyledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları