İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı

Yeni Zelanda'da cuma namazı saatinde Brenton Tarrant isimli bir saldırgan Mescid-i Noor Camii'ne silahlı bir saldırı düzenledi. Caminin içerisinde ve dışarısında otomatik silahlarla Müslümanların üzerine ateş açan saldırganın olayı internet üzerinden canlı yayınladığı bildirildi. Saldırı sırasında ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü belirtildi. İşte o kan donduran anlar...
İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı15.03.2019 08:20
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