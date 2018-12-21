İşte Tunceli'deki mağarada kıstırılan o teröristler 21 Aralık 2018, Cuma

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki mağarada sıkıştırılan terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun, aynı mağarada daha önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı.