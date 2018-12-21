Haberler Web TV İşte Tunceli'deki mağarada kıstırılan o teröristler

İşte Tunceli'deki mağarada kıstırılan o teröristler

21 Aralık 2018, Cuma

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki mağarada sıkıştırılan terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun, aynı mağarada daha önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları