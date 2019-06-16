İşte İmamoğlu'nun "alakam yok" dediği FETÖ ile ilişkisi 16.06.2019 23:01

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile ortak yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu, kendisine yöneltilen FETÖ sorusuna "benim hiçbir ilgi ve alakam olmamıştır" dedi. İmamoğlu'nun bu açıklaması, akıllara geçmişte FETÖ ile kurduğu temasları ve FETÖ'nün kendisine olan desteği akıllara getirdi.