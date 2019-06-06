İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi 06.06.2019 13:38

İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılandı. Karaköy Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, "İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır" dedi.